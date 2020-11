Após rumores sobre demissão Silvio Santos ordena filha voltar ao trabalho

Silvia Abravanel voltou ao comando do “Bom Dia & Cia”, do SBT, nesta segunda-feira, 30, após oito meses afastada por conta da pandemia de coronavírus.

Silvio Santos tomou a decisão de retornar as gravações ao vivo no último final de semana e comunicou a equipe apenas na noite do último domingo, 29. Sem muitos anúncios sobre a volta, os telespectadores foram surpreendidos com a presença da apresentadora ao vivo.

O programa parou no dia 20 de março, no entanto, haviam boatos de que a atração matinal não seria mais comandado por Silvia Abravanel. Porém, após seu retorno, os boatos acabaram.

Com alguns problemas de audiência, o programa possui um retorno comercial muito baixo, porém, Silvio Santos não possuí planos para cancelar o programa.

Além de ter um custo de produção relativamente baixo, ele considera que é importante que a emissora tenha o contato com o público juvenil.

