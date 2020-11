Área queimada no Acre em 2020 é quase 40% maior que no ano passado

Estudo do Projeto Acre Queimadas aponta recorde de cicatrizes de incêndio dos últimos 10 anos

Um estudo do Projeto Acre Queimadas, do Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (LabGama), ligado à Universidade Federal do Acre (Ufac), aponta que o Acre queimou mais de 265 mil hectares entre janeiro e novembro de 2020.

O número é 39% maior que o registrado no mesmo período do ano passado (190 mil ha) e supera em 15,3% o recorde dos últimos dez anos, registrado em 2010.

Apenas Plácido de Castro teve redução de áreas queimadas em relação a 2019. Os demais 21 municípios registraram aumento, com destaque para Epitaciolândia (315%) e Xapuri (160%).

