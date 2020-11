Às vésperas das eleições, candidato a vereador Renê Fontes se destaca em Rio Branco

O candidato a vereador de Rio Branco pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Renê Fontes, vem atraindo a atenção dos eleitores pelo jeito diferente de fazer campanha e pode ser a grande promessa do partido do deputado estadual Luís Tchê na Câmara Municipal de Rio Branco.

Renê Fontes é servidor público da área da segurança há 12 anos e segundo suplente de deputado estadual, tendo alcançado mais de 2 mil votos no pleito de 2018. Agora candidato a vereador, Renê agrega uma parcela grande dos servidores do sistema penitenciário, atraindo a simpatia de diversos secretários de governo pela postura firme e de apoio ao governador Gladson Cameli.

PUBLICIDADE

O candidato pedetista agrega, além de sua categoria, eleitores cristãos e jovens, já que representa uma renovação no cenário político do acreano. Oriundo das lutas sociais, Renê liderou atos importantes no Acre, como o movimento Vem Pra Rua, que aconteceu em todo Brasil e culminou com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Renê Fontes a cada reunião confirma seu favoritismo dentro do PDT para ascender ao cargo de vereador de Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários