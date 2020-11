Ator Bert Belasco é encontrado morto em quarto de hotel aos 38 anos

Bert Belasco foi encontrado morto este domingo num quarto de hotel em Richmond, na Virgínia. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

O ator de 38 anos, conhecido pela sua participação em produções como ‘Let’s Stay Together’, ‘Pitch’ e ‘N.C.B.S’, cumpria quarentena no local antes de iniciar as gravações de um novo filme.

Ao TMZ, o pai de BertBelascocontou queos funcionários do hotel foram alertados para a possibilidade de algo de estranho ter acontecido pela namorada do ator. A jovem estranhou o fato de não estar a conseguir falar com o companheiro.

A mesma publicação dá ainda conta de que existia sangue nos lençóis da cama onde Bert estaria deitado.