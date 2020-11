Aumento de casos suspeitos de covid-19 faz PF suspender atendimentos em Rio Branco

A superintendência da Polícia Federal em Rio Branco informou que o atendimento ao público está suspenso por 5 dias.

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, a medida foi necessária após o aumento de casos suspeitos de covid-19 na superintendência e por isso, o órgão optou pela adoção de medidas para diminuição do risco de transmissão da doença.

A suspensão das atividades se dá entre os dias 9 e 13 de novembro podendo ser prorrogada.

