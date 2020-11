Avião que traria presidente nacional do PSDB ao Acre nesta quinta sofre pane

O presidente nacional do PSDB Bruno Araújo, que cumpre agenda no Acre nesta quinta-feira (5), precisou adiar em algumas horas seu compromisso no estado após uma pane no avião que o traria pela manhã. Segundo a assessoria do PSDB local, o problema foi identificado antes da decolagem.

Assim que chegar ao Acre, Araújo concede coletiva de imprensa na sede do partido e depois vai se reunir com os principais candidatos tucanos das cidades acreanas, entre elas o ex-reitor da Universidade Federal Minoru Kinpara, de Rio Branco.

Por fim, o ex-deputado federal terá um encontro com a militância do partido no bairro Seis de Agosto, na capital. A ideia é fortalecer a campanha e as candidaturas do PSDB no Acre.

