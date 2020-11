Balsa dos candidatos, sabatina com Socorro e Bocalom e processo seletivo; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com a nossa retrospectiva semanal.

SEGUNDA-FEIRA

Balsa do primeiro turno em Rio Branco e vereadora mais votada de Rio Branco é médica

Farinha, banana e outras frutas já fazem parte da bagagem dos candidatos que perderam logo no primeiro turno das eleições para a Prefeitura de Rio Branco e para a Câmara Municipal. Rumo à Manacapuru, a balsa criada pelo ContilNet tem espaço para todos, incluindo suas siglas partidárias e apoiadores. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Eleita para a Câmara Municipal de Rio Branco, a médica da família e da comunidade, Michelle Melo (PDT), é a vereadora mais bem votada das eleições na capital acreana, com 3576 votos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Jovem leva 3 tiros, corre para se salvar, mas acaba morto e Thor Dantas diz que principais responsáveis por 2ª onda são igrejas, academias e eleição

O jovem Bruno Ramos de Almeida, de 19 anos, foi morto a tiros, na rua Santa Luzia, no Beco do Pelado no bairro Albert Sampaio região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O médico infectologista Thor Dantas disse em suas redes sociais, que os principais responsáveis pela segunda onda da pandemia de covid-19 no Acre são os bares, restaurantes, academias, igrejas e campanha política. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Candidato em Rio Branco reconta votos no TRE e diz que houve fraude e vagas no Colégio Militar

O candidato a vereador em Rio Branco pelo Avante, Janes Peteca, usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para fazer uma live denunciando uma suposta fraude nas Eleições Municipais ocorridas no último domingo (15), em todo o país. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Corpo de Bombeiros do Acre divulgou nesta quarta-feira (18), um edital com as normas do processo seletivo para ingresso de alunos para vagas no ensino fundamental II do Colégio Militar Estadual Dom Pedro II para o ano letivo de 2021. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Vereador desmente prisão pela PF no Acre e juiz diz que é quase impossível anulação das Eleições em Rio Branco

Após informação de que o vereador Railson Correia (Podemos) havia sido preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (19), em Rio Branco, o parlamentar informou ao ContilNet que as informações não passam de uma ‘fake news’. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O juiz eleitoral Robson Ribeiro Aleixo conversou com a imprensa sobre as denúncias de fraudes nas Eleições Municipais ocorridas no domingo (15). Aleixo considera que as reclamações são normais, mas afirma que acredita no sistema eleitoral do país. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Homem é preso com quase 6 kg de drogas e R$ 15 mil no interior do Acre e Bocalom diz que irá trabalhar em parceria com governo

Um homem que não teve nome e idade divulgados foi preso por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (19), próximo ao Estádio Bezerrão, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom, que saiu vitorioso no primeiro turno das eleições com 87.987 votos (49,58% dos votos), foi o entrevistado do ContilNet nesta sexta-feira (20). CONFIRA NA ÍNTEGRA.