Basa de Sena suspende expediente após 7 funcionários testarem positivo para covid-19

O Banco da Amazônia do município de Sena Madureira suspendeu o atendimento ao publico depois que 7 funcionários testaram positivo para o novo coronavírus.

Nesta quinta-feira (26), os clientes só fizeram operações nos terminais de auto-atendimento. A única agência do Basa na cidade ainda não tem previsão de retomar o atendimento presencial. O prédio que fica na Rua Padre Egídio, no centro da cidade, vai passar por desinfecção.

Entre os contaminados pelo novo coronavírus estão caixas, gerentes de setores e diretores da agencia.

De acordo com informações, outros funcionários da instituição financeira também serão submetidos a exames.

Nos últimos dias aumentou consideravelmente o número de novas infecções pela covid-19. No dia 15 deste mês, o hospital de campanha do município tinha um paciente internado. Nesta quinta-feira (26), segundo dados da Secretária de Saúde do município, 8 pessoas estão internadas.

A procura por exames também cresceu substancialmente.

