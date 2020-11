Biscoitos de amendoim low carb. Tem permissão!

Está de dieta? Ora, não se desespere porque para manter a boa forma não tem que deixar de lado o sabor.

Hoje vamos te apresentar uma receita de biscoitos de amendoim, compartilhada no portal de culinária Tudo Gostoso, que promete deixar o seu dia bem mais doce…

Ingredientes

– 1 xícara de amendoins;

– 1 ovo;

– 2 colheres (sopa) de adoçante.

Preparação

. Misture todos os ingredientes com um garfo até obter uma massa homogênea.

. Com as mãos úmidas, faça bolinhas e achate com o garfo.

. Unte um tabuleiro com óleo de coco ou use papel manteiga.

. Coloque os biscoitos na forma.

. Leve ao forno médio entre 10 a 15 minutos.

Deixe esfriar, sirva e bom apetite!

