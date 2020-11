Bittar diz que não houve racismo no assassinato de homem negro no Carrefour

O senador Márcio Bittar (MDB) contestou cunho racista no assassinato de João Alberto, de 40 anos, no Carrefour, em Porto Alegre, por dois seguranças do empreendimento. Em vídeo gravado neste domingo para as redes sociais, o emedebista criticou a imprensa e organizações não-governamentais por suposta conotação racial no crime que chocou o país.

“É mais uma ferramenta daqueles que querem colocar uns contra os outros permanentemente”, disse.

Assista:

