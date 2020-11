Bittar percorre ruas de Sena com Gehlen e Toinha Vieira cumprimentando população

O senador Marcio Bittar (MDB) cumpriu agenda em Sena Madureira nesta quarta-feira (12), para reforçar a chapa Gehlen Diniz (Progressista) e Toinha Vieira (PSDB) na disputa pela prefeitura do município.

O emedebista percorreu as ruas do centro da cidade ao lado dos postulantes e dos candidatos à vereador, cumprimentando a população e os comerciantes.

Na ocasião, Marcio assumiu o seu compromisso com Sena e disse que como senador e relator do orçamento de 2021, fará de tudo para contribuir com o seu desenvolvimento.

“Quero muito continuar contribuindo para o avanço dessa cidade, como senador, natural daqui e amante dessa terra. Com Gehlen e Toinha na Prefeitura, vamos muito além”, enfatizou.

Dezenas de pessoas acompanharam o senador na agenda.

