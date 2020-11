Black Friday: seis de dez produtos mais procurados na internet tiveram aumento

A poucos dias da Black Friday, levantamento feito pelo JáCotei mostra que seis dos dez produtos mais procurados na internet tiveram alta nos últimos dois meses. O maior reajuste foi no preço do ar-condicionado, 15,7%, seguindo por climatizador de ar, que subiu14,7% e fritadeira sem óleo, 10,8%.

Segundo a pesquisa de preços, realizada a partir do dia 27 de setembro, na média, o aumento foi de 5%, contra 4,2% apurado no mesmo período do ano passado.

Entre os quatro itens que registraram redução de preço no período, a maior queda foi no preço da geladeira, -2,7% e de notebook, -2%.

Confira a variação de preços:

Smartphone: +2,8%

Ar-condicionado: +15,7%

TV: -0,9%

Geladeira: -2,7%

Notebook: -2%

Lavadoras de roupas: +2,7%

Micro-ondas: +8,4%

Fritadeira sem óleo: +10,8%

Climatizador de ar: 14,7%

Fogão: +1%

Aumento médio: 5%

Altas devem ser zeradas na promoção

Antonio Coelho, CEO da JáCotei, acredita que as altas registradas nos últimos 60 dias devem ser zeradas duranta a Black Friday e recomenda que o consumidor que já está com a lista de compras na mão consulte os gráficos de preços antes de fazer suas escolhas:

– Sempre nos baseamos pelo preço mais baixo. Ao consultar o gráfico, o consumidor poderá fazer uma avaliação real do desconto e ver se de fato vale a pena comprar nesse momento.

Coelho diz que a alta do preço de ar-condicionado e climatizadores está diretamente relacionada à onda de calor que vivemos nos últimos meses para o qual a indústria não devia estar preparada. Por outro lado, destaca, que os notebooks que chegaram a ter alta até julho, agosto, com o aumento da demanda por conta das aulas e trabalho em casa, agora já vivem uma certa estabilidade.

– Hoje as empresas têm um sistema muito ágil de ajuste de preço, que leva em conta demanda, estoque, concorrência. O importante é o consumidor estar atento à curva de preços para não se atrair por descontos que parecem muito maiores do que são de fato – destaca. [Capa: Pixabay]

