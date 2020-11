Bocalom (28%), Minoru (22%) e Socorro Neri (22%) lideram a última pesquisa Ibope

Roberto Duarte do MDB (12%), Daniel Zen do PT (6%), Jarbas Soster do Avante (1%) e Jamyl Asfury do PSC (1%) estão na lanterna

A Rede Amazônica Acre divulgou uma pesquisa de intenção de voto realizada entre os dias 8 e 11 de novembro pelo Ibope [AC-07015/2020], com respostas de 504 eleitores de Rio Branco. Dessa vez, Tião Bocalom (Progressistas) aparece na liderança, com 28%. Há empate no segundo lugar entre Minoru Kinpara (PSDB) e a atual prefeita Socorro Neri (PSB), com 22%.

Em seguida, aparecem Roberto Duarte do MDB (12%), Daniel Zen do PT (6%), Jarbas Soster do Avante (1%) e Jamyl Asfury do PSC (1%). Desde os últimos levantamentos, divulgados nos dias 16 e 29 de outubro – respectivamente, houve altos e baixos. Confira:

Bocalom cresceu de 16% para 21% e agora apresenta 28%

Kinpara caiu de 29% para 28% e agora apresenta 22%

Neri caiu de 26% para 23% e agora apresenta 22%

Duarte se manteve com 11% e agora apresenta 12%

Zen cresceu de 5% para 7% e agora apresenta 6%

Soster caiu de 2% para 1% e se mantém em 1%

Asfury se manteve em 1% nas três pesquisas

Branco/Nulo caiu de 6% para 5%

Não sabe/não respondeu caiu de 4% para 3% e voltou a 4%

Sobre quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, os entrevistados podiam apontar mais de um candidato. Assim, a soma excede os 100%. Veja como ficou o nível rejeição:

Daniel Zen (PT): 36%

Socorro Neri (PSB): 35%

Roberto Duarte (MDB): 24%

Tião Bocalom (PP): 22%

Jamyl Asfury (PSC): 21%

Jarbas Soster (Avante): 20%

Minoru Kinpara (PSDB): 17%

Poderiam votar em todos: 2%

Não sabem ou preferem não opinar: 6%

A margem de erro da pesquisa Ibope é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

