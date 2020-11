Bolo de laranja na caneca. Quer receita mais fácil do que esta?

As segundas-feiras não são fáceis. Como tal, apresentamos-lhe um delicioso (e muito fácil de preparar) bolo de laranja na caneca. A receita é do site Consul:

Ingredientes

PUBLICIDADE

1 ovo

3 colheres de sopa de óleo

4 colheres de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de suco natural de laranja

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de café de fermento em pó

2 colheres de sopa de licor de laranja

Raspas de laranja a gosto

Preparação

Parta o ovo na caneca e bata bem com o garfo.

Junte o óleo, o açúcar e o suco de laranja, misturando bem.

Acrescente a farinha e o fermento e misture.

Leve ao micro-ondas na potência alta durante três minutos ou até que esteja bem assado. Cubra com o licor e as raspas de laranja, e sirva.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários