Bolsonaristas ironizam Mandetta após foto jogando sinuca em bar, sem máscara

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou a imagem em suas redes sociais com uma legenda irônica

Após uma foto do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta jogando sinuca em um bar, sem usar máscara, virilizar nas redes sociais, apoiadores de Jair Bolsonaro criticaram a postura do ex-integrante do governo.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, publicou a imagem em suas redes sociais com uma legenda irônica: “Use máscara” “Fique em casa”.

PUBLICIDADE

Quando estava no cargo de ministro, Mandetta, que é médico, sempre defendeu medidas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus. À ‘CNN Brasil’, que divulgou a imagem, o ex-ministro se justificou dizendo que estava comendo.

O deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) também comentou a imagem do ex-ministro jogando sinuca.

https://t.co/fKqe2dylRg Mandetta, ex-ministro da saúde, SEM máscara? Ué, não era ele que vivia dizendo que tínhamos que ficar em casa e usar máscara? — Coronel Tadeu (@CoronelTadeu) November 16, 2020

Deputado federal pelo PSL do Paraná, Filipe Barros falou em ‘hipocrisia’ ao publicar a foto em suas redes. [Capa: Reprodução]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários