Bolsonaro disse que integração do AC com Peru sairá do papel e elogia trabalho de Bittar

O projeto do senador acreano Marcio Bittar (MDB) de integração dos dois países por uma nova estrada, que sairá de Cruzeiro do Sul e chegará a Pucallpa, no Peru, pela fronteira, tem total apoio do presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre o investimento ainda nesta quarta-feira (4).

À imprensa, o chefe do executivo federal garantiu que a obra ainda não saiu do papel, mas que terá o processo merecido, já que é o “sonho do governo”.

PUBLICIDADE

“O senador Marcio, que é o relator do orçamento, tem trabalhado muito bem nisso, sem corrupção, sem desvios e com menos recursos”, finalizou o presidente.

Bolsonaro finalizou a entrevista dizendo que tudo será feito sem a Lava Jato – referindo-se à operação.

“Tudo sem corrupção e sem a Lava Jato. No meu governo não tem Lava Jato. Se tiver, vamos ter que avaliar e ver o que está errado”, concluiu.

Veja o vídeo:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários