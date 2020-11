Botafogo anuncia pré-contratação de Ramón Diaz, que chega ao Rio no sábado

Argentino de 61 anos foi campeão da Libertadores com o centenário River Plate

O Botafogo anunciou na noite desta quinta-feira (5) o acerto com o técnico argentino Ramón Diaz. O último trabalho dele foi no Libertad, do Paraguai.

“Após acerto com o Comitê de Futebol, técnico Ramón Díaz assina pré-contrato e chega sábado ao Rio!”, escreveu o clube na rede social.

Ramon Díaz chega para substituir o demitido Bruno Lazaroni e chega ao Botafogo após a eliminação da Copa do Brasil, quando o interino Flávio Tênius não conseguiu fazer com que o time vencesse o Cuiabá.

Domingo, o Botafogo joga contra o Bahia, pelo Brasileirão, mas não deve haver tempo hábil para que o argentino estreie. [Capa: Reprodução/AFP]

