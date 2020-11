Brasileiro é acusado de matar a mãe a facadas em Portugal

O jovem brasileiro Lucas Paulo, de 23 anos, é apontado como o principal suspeito de matar a mãe, Teresa, de 53 anos, a facadas na casa em que moravam em Seixal, arredores de Lisboa, em Portugal, na segunda-feira, dia 2.

A mulher foi encontrada morta pelo marido, o ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Alfredo Paulo, no chão da cozinha, já sem vida.

Lucas, que foi adotado pelo casal, foi preso pela polícia e não mostrou nenhuma resistência.

Conforme o jornal português “Correio da Manhã”, o motivo do crime foi as intensas reclamações da mãe em relação a falta de interesse do filho com os estudos e trabalho.

O laudo mostrou que Teresa tentou lutar pela vida, apresentando marcas de defensiva pelo corpo.

O ex-bispo, conhecido por suas fortes críticas à igreja, agradeceu as mensagens de apoio e prometeu fazer uma live em breve para explicar o aconteceu.

A Universal também se pronunciou, lamentou o ocorrido e pediu orações à família.

(Com informações do site de notícias Yahoo)

