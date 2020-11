Brendha Haddad chega ao Acre para conhecer sobrinha e afilhada Bella; confira

No glamour, a atriz Brendha Haddad organizando com todo capricho o quarto da sua sobrinha e afilhada Bella, em Rio Branco

Famosos sendo sondados pelo BBB

A Globo está em busca de famosos para compor o elenco do próximo Big Brother Brasil, que tem previsão de estreia para janeiro de 2021. Alguns nomes foram cotados como Lívia Andrade, Eri Johnson, Luana Piovani, Sasha Meneghel e até a eleita de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda.

Luana já falou sobre e disse que seria “um bafo” se entrasse no programa e que só iria se pudesse “entrar de chicote com direito a um requinte de tortura”; Eri não descartou a possibilidade, mas disse que “teria que pensar muito” sobre; João Figueiredo, namorado de Sasha debochou das especulações sobre a participação da namorada famosa no reality em seu Twitter com uma risada após postar uma notícia sobre; Graciele não falou nada sobre mas é uma das que estão sendo sondadas, mas, isso atrapalharia os planos dela e de Zezé de serem pais em 2021. Ela está até preparando seu corpo para a chegada de um herdeiro.



Férias

Marina Pinheiro aproveita as belezas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Boas férias!

Parabéns a jornalista Alessandra Molica, que trocou de idade no último domingo. A coluna deseja os parabéns!

Na América

O mundo todo está voltado para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que é a mais acirrada de todos os tempos. E até o fechamento desta edição, o candidato democrata Joe Biden tinha 264 delegados contra 214 de Donald Trump (quem tiver 270 delegados vence a disputa). Além disso o Partido Democrata tinha 50,3% (71.228,047) e o Partido Republicano, 48,1% com 68.113,999. Mas as eleições podem ser definidas nas Barras dos Tribunais.

Por aqui

Nas eleições municipais locais, o afunilamento da campanha levou partidos e candidatos a promoverem mais encontros, visitas, bandeiradas e o corpo a corpo propriamente dito nessa reta final. Com a proximidade das eleições do primeiro turno, também tem se verificado muito mais veículos identificados com adesivos dos candidatos.

Glamour

No glamour, a atriz Brendha Haddad organizando com todo capricho o quarto da sua sobrinha e afilhada Bella em Rio Branco.

Já estão cientes das novas regras das eleições 2020?

De 7:00hs às 10:00hs – Pessoas excepcionalmente maiores de 60 anos

De 10:00hs às 17:00 – Público normal

O mesário não poderá pegar seus documentos. Você deverá mostrar.

A caneta para assinatura não poderá ser compartilhada.

Não esqueçam de levar no dia da eleição – 15/11/20:

📌 Caneta

📌 Máscara (Uso obrigatório)

📌 Identidade

📌 Título de eleitor

Avise seus amigos, familiares e principalmente os idosos!

Encontro

A empresária Joelma Severo ladeada pela maquiadora Jessika Lophez durante o Lançamento dos perfumes capilares Maxiline.

