Caixa abre 5 agencias no AC para saque do auxílio e FGTS este sábado; veja quais

A CAIXA abre cinco agências no Acre, neste sábado (7) para saques do auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão.

Os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro dos Ciclos 3 e 4 poderão sacar em espécie. Trabalhadores nascidos de janeiro a outubro também poderão sacar da Poupança Social Digital os recursos ainda não utilizados do Saque Emergencial do FGTS.

São elas: Cruzeiro do Sul, Centro, Brasileia, bairro Raimundo Chaar e em Rio Branco: no Centro, Bosque e Estação Experimental.

Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

