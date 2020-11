Caixa deposita auxílio emergencial a 3,5 milhões neste domingo; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (29), dia de eleições municipais nas cidades que terão decisão em segundo turno, novos depósitos do auxílio emergencial , com pagamentos de R$ 300 e R$ 600. Os depósitos fazem parte do Ciclo 5.

Os pagamentos, que podem ser de R$ 600 ou de R$ 300, a depender de quando cada beneficiário começou a receber o auxílio emergencial , fazem parte do Ciclo 5. Os 3,5 milhões de trabalhadores beneficiados deste domingo são os nascidos em maio. Cerca de 175,4 mil receberão parcelas de R$ 600, enquanto cerca de 3,3 milhões receberão o auxílio emergencial extensão, já com o valor menor, de R$ 300.

Divididos entre os depósitos e as liberações dos saques e transferências, os pagamentos do auxílio são separados pelos meses de nascimento dos trabalhadores e ciclos. Os aniversariantes de maio, que recebem o depósito neste domingo, precisarão esperar até 11 de janeiro de 2021 para sacar o dinheiro.

Enquanto não podem sacar, esses beneficiários poderão movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem — que permite o pagamento de boletos (como contas de água, luz, gás e telefone) ou compras feitas em lojas, supermercados e farmácias (com uso de QR Code ou cartão de débito virtual gerado na hora).

Os beneficiados são trabalhadores informais, autônomos, desempregados sem seguro-desemprego, microempreendedores individuais (MEIs) e inscritos no Cadastro Único do Ministério da Cidadania sem direito ao Bolsa Família, que se inscreveram pelo aplicativo, pelo site do banco ou pelos Correios.

Muitos cidadãos já vêm recebendo cotas do auxílio emergencial extensão (R$ 300). São pessoas que já sacaram todas as cinco parcelas inicialmente previstas de R$ 600. Outros, no entanto, tiveram seus benefícios aprovados ou liberados tardiamente, fazendo jus ainda aos primeiros pagamentos, de maior valor. Parte deles, portanto, não chegará a sacar todas as nove cotas pagas pelo governo federal. Confira as regras da ampliação do auxílio, que cortou o valor das parcelas de R$ 600 para R$ 300 .

Confira os calendários do Ciclo 5 do auxílio

Depósitos:

22 de novembro: nascidos em janeiro;

23 de novembro: nascidos em fevereiro;

25 de novembro: nascidos em março;

27 de novembro: nascidos em abril;

29 de novembro: nascidos em maio;

30 de novembro: nascidos em junho;

2 de dezembro: nascidos em julho;

4 de dezembro: nascidos em agosto;

6 de dezembro: nascidos em setembro;

9 de dezembro: nascidos em outubro;

11 de dezembro: nascidos em novembro; e

12 de dezembro: nascidos em dezembro.

Saques e transferências:

19 de dezembro: nascidos em janeiro;

19 de dezembro: nascidos em fevereiro;

4 de janeiro de 2021: nascidos em março;

6 de janeiro de 2021: nascidos em abril;

11 de janeiro de 2021: nascidos em maio;

13 de janeiro de 2021: nascidos em junho;

15 de janeiro de 2021: nascidos em julho;

18 de janeiro de 2021: nascidos em agosto;

20 de janeiro de 2021: nascidos em setembro;

22 de janeiro de 2021: nascidos em outubro;

25 de janeiro de 2021: nascidos em novembro; e

27 de janeiro de 2021: nascidos em dezembro.

