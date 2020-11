Caminhão roubado no Acre é recuperado na Bolívia e polícia investiga atuação de quadrilha

Na manhã desta quarta-feira (11), Forças de Segurança do Estado com apoio da Polícia Nacional Boliviana, recuperaram um caminhão guincho que havia sido roubado na última terça-feira (10) em Senador Guiomard.

O veículo estava atolado e foi abandonado em uma estrada que liga a Vila Evo Morales ao Departamento de Pando, na Bolívia a 120 km distante do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

PUBLICIDADE

O delegado de Placido de Castro, Danilo Regis, disse que ações em conjunto com a polícia boliviana têm ocorrido com frequência. “Esse trabalho é desenvolvido de forma conjunta e tem dado resultado positivo em nossas ações de combate à criminalidade”, pontuou.

O caminhão foi conduzido à delegacia e em seguida será restituído o proprietário. Ainda de acordo com o delegado, as investigações devem continuar no sentido de identificar pessoas de uma quadrilha que age na região no cometimento de crime de roubo de veículos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários