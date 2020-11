Candidato a vereador em Sena abre mão do fundo partidário: “Não usarei dinheiro público”

O candidato a vereador em Sena Madureira e ex-secretário de Obras do município, Célio Teixeira (PSDB), gravou um vídeo nas redes sociais onde afirma que abriu mão do recurso oriundo do fundo partidário nessas eleições municipais que ocorre neste domingo, dia 15 de novembro.

Teixeira destacou que não gastará nenhum valor que venha a ser depositado em um de suas duas contas bancárias no Banco do Brasil pelo seu partido. “Posso até perder, mas, não vou usar dinheiro do povo e nem dar prejuízo à nação”, explicou.

Teixeira que já atuou como vereador assíduo em Sena Madureira, disse que, inclusive, assinou um documento público abrindo mão do ‘fundão’ e entregou no fim de outubro à direção estadual do Partido da Social Democrático Brasileiro (PSDB). “Se cair um centavo, eu mando devolver. Abri mão do dinheiro”, declarou.

Célio pontuou que nas eleições deste ano, serão usados R$ 2,7 bilhões para financiamento de campanha eleitoral no país. O candidato já foi secretário de Obras nos anos 90 na gestão de Toinha Vieira e nos anos 2000, na gestão de Mano Rufino, além de ter sido vereador de 2004 à 2008, apresentando inúmeras projetos.

