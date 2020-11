Candidato do DEM é preso em Feijó por compra de votos; dinheiro foi apreendido pela PF

Um ex-vereador de Feijó, que concorre às eleições deste ano pelo Democratas, foi preso nesta sexta-feira (13) pela Polícia Federal. Eurico Carvalho Cordeiro deve responder por corrupção eleitoral – crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.

Por meio de denúncia, as autoridades constataram que o acusado fazia campanha comprando votos, com cédulas de R$ 20. Ao abordá-lo, a PF encontrou o dinheiro no veículo do democrata e, em seguida, ordenou a prisão.

Caso seja condenado pela Justiça, o candidato, que já exerceu 3 mandatos na Câmara de Feijó, pode pegar até 4 anos de cadeia. O valor da fiança foi fixada em R$ 20 mil.

