Candidato Jarbas Soster chama deputado Jenilson Leite de “comunista escroto”

Empresário se revoltou com a defesa da obrigatoriedade da vacina pelo parlamentar

“Típico comunista escroto!”. Assim o candidato a prefeito de Rio Branco pelo Avante, Jarbas Soster, definiu o deputado estadual Jenilson Leite (PSB).

A frase foi postada no Facebook do empresário em protesto contra a defesa feita pelo parlamentar, que é médico, da obrigatoriedade da vacina para a covid-19 no estado.

“Esqueceu dos direitos e garantias individuais assegurados em nossa constituição?”, questionou Soster.

“Não existe vacina segura, até o momento, e os efeitos colaterais segundo alguns especialistas, podem chegar a 6% da população”, ressaltou o candidato, que aparece nos últimos lugares em todas as pesquisas que intenção de voto realizadas na capital.

