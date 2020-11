Candidatos à prefeitura de Rio Branco estão confiantes para o 2º turno

Antes do início do debate entre os candidatos à prefeitura de Rio Branco, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Secção Acre, nesta sexta-feira (6), os prefeituráveis declararam que estão confiantes na ida para o segundo turno, em entrevista ao ContilNet.

Jarbas Soster (Avante), Tião Bocalom (Progressista), Socorro Neri (PSB), Daniel Zen (PT), Jamyl Asfury (PSC), Minoru Kinpara (PSDB) e Roberto Duarte (MDB) participam do ato.

A ordem de apresentação dos candidatos foi definida por sorteio.

Membros da imprensa, advogados, assessores parlamentares e a diretoria da OAB também compareceram ao debate.

