Caneta, suco e churrasquinho: comerciantes aproveitam Eleições no AC para faturar

Pequenos comerciantes aproveitaram a grande movimentação popular durante as Eleições deste domingo (15), em Rio Branco, para incrementar a renda. Nos principais locais de votação foi possível encontrar barraquinhas improvisadas para atender algum tipo de necessidade dos eleitores.

A autônoma Rafaele Pereira e o marido Jackson levaram seu empreendimento, o Churrasquinho do Jackson, para a frente da escola Diogo de Feijó, no bairro Floresta, e estão satisfeitos com as vendas.

Além de água, suco e carne, eles providenciaram um item de primeira necessidade nestas Eleições: as canetas, que pela primeira vez não são disponibilizadas nas seções eleitorais em virtude da pandemia de coronavírus.

“Nós trabalhamos com o nosso lanche em casa, mas estamos aproveitando a votação para ganhar um dinheirinho a mais e complementar a renda da família nesse momento de crise”, disse Rafaele.

