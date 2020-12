Carlos Alberto liga a TV e descobre traição imensurável nas mãos de Sikêra Jr.

Apesar de continuar com o salário do SBT, o humorista não tem conseguido ajudar o elenco de 'A Praça é Nossa'

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega é um dos principais nomes do SBT. Apresentador do humorístico A Praça é Nossa, o comunicador tem sofrido nos bastidores da emissora.

Isso porque, por ser considerado do grupo de risco da covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus, Carlos Alberto de Nóbrega não tem gravado o seu famoso e tradicional humorístico.

Apesar de continuar contratado do SBT e recebendo o seu salário, Carlos Alberto não tem conseguido ajudar os demais componentes de A Praça é Nossa.

Entre eles está o Mateus Ceará. O comediante é um dos maiores sucessos da história atual do humorístico. Trazendo inovação ao programa, Matheus é considerado uma das peças mais importantes da atração.

Mas, apesar do sucesso de sua participação, ainda não se sabe como está a sua situação com o SBT. Isso porque, o contrato dos demais participantes do programa não é fixo. Na verdade, eles recebem como cachê.

Aliás, nesta segunda- feira (30), Matheus Ceará marcou presença no programa Alerta Nacional, da RedeTV! e surpreendeu os telespectadores que estranharam a sua participação em um programa na emissora concorrente. Muitos fãs questionaram a sua saída do programa de Carlos Alberto.

Até o momento, não se sabe se Matheus Ceará perdeu mesmo o seu vínculo com o SBT ou se está apenas fazendo um bico no programa comandado por Sikêra Jr. O comediante, inclusive, participou de um merchan de uma das marcas patrocinadoras do programa da RedeTV!.

Em entrevista, ao falar sobre a onda de demissões do SBT, o apresentador do ‘A Praça é Nossa’ se mostrou bastante preocupado com os integrantes de seu programa que ganham por participação e não possuem contrato com a emissora de Silvio Santos.

“Eu sou contratado e o meu pinga todo mês. Mais 10 ou 11 também tem esse benefício. Porém, uns 55 ganham por gravação. Como fica, né? O que eu sei é que meu contrato tem ainda mais dois anos e meio e quando puder voltar a gravar todos retornam comigo”, comentou Carlos Alberto.

