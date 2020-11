Carrefour cria fundo de R$ 25 milhões para inclusão social e combate ao racismo

Quatro dias após o assassinato de João Alberto Silveira Freitas em uma de suas unidades em Porto Alegre, o Carrefour anunciou, nesta segunda-feira (23), a criação de um fundo com aporte inicial de R$ 25 milhões para o “combate ao racismo estrutural no país” e a promoção de “ações afirmativas para a inclusão social e econômica de negros e negras na sociedade”.

“Sabemos que não podemos reparar a perda da vida do senhor João Alberto”, afirmou Noël Prioux, CEO do Grupo Carrefour Brasil, em comunicado. “Este movimento é o primeiro passo da empresa para que o combate ao preconceito e racismo estrutural, que é urgente no Brasil, ganhe ainda mais força e apoio da sociedade”.

Segundo a companhia, a criação do fundo de R$ 25 milhões é adicional ao compromisso já firmado, de reverter para a causa todo o resultado das vendas realizadas em todos os hipermercados da rede no país no dia 20 de novembro, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra, e dia seguinte à morte de João Alberto.

Nos últimos dias, afirmou a empresa, aconteceram reuniões com entidades e especialistas que combatem o racismo, “visando compreender e aprender sobre como atuar de forma concreta na luta contra todo e qualquer tipo de discriminação, que inclui também outros públicos minorizados”.

Na quarta-feira, a rede vai anunciar os compromissos e o plano de ação do fundo. Entre as iniciativas que serão financiadas estarão ações internas e projetos externos. Nesta segunda-feira, as ações da companhia fecharam em queda de 5,35%, apesar do otimismo na Bolsa de São Paulo.

“Acreditamos que poderemos evoluir e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária”, afirmou Prioux. [Capa: Carl de Souza/AFP]

