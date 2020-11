Ceni revela surpresa com proposta e diz que abriu ‘exceção’ para o Flamengo

O técnico Rogério Ceni falou sobre a chegada ao Flamengo. Em vídeo publicado pela TV Fla nesta terça (17), o ex-goleiro revelou que ficou surpreso com a proposta para substituir o espanhol Domènec Torrent e disse que abriu uma “exceção” para assumir o Rubro-Negro.

“Pra mim, foi uma surpresa. Com o sucesso de um treinador de fora no Flamengo [em 2019], eu não esperava um convite neste momento. Mas, na segunda-feira pós-demissão do Domènec, o pessoal do Flamengo entrou em contato”, disse.

“Eu não queria começar um trabalho no meio da temporada. Mas a única exceção que eu abriria, e já tinha falado para minha comissão técnica, seria uma proposta do Flamengo. Aí nós começamos a conversar. Foi uma proposta de trabalho fantástica. Estar aqui não tem nada a ver com o financeiro, mas, sim, pela oportunidade de ser campeão. A partir daí, decidi que o caminho seria vestir vermelho e preto”, acrescentou.

Ceni assumiu o Flamengo após mais de dois anos à frente do Fortaleza, interrompidos apenas por um curto período como técnico do Cruzeiro. Antes disso, ele iniciou a trajetória fora de campo no São Paulo.

Curiosamente, ele enfrentou o time do Morumbi em sua estreia pelo Fla – derrota por 2 a 1, em jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. No último sábado, a equipe empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO.

Durante a entrevista, o ex-goleiro destacou também as primeiras sensações à frente do time carioca e o objetivo de ser campeão na Gávea.

“É diferente [o Flamengo]. Pra quem já viu Zico, Júnior, Adílio, Andrade e tantos craques é sempre emocionante ter a oportunidade de trabalhar em clube dessa grandeza. Ter a oportunidade de dirigir o Flamengo, com quatro anos de treinador, é uma oportunidade que eu não vou jogar fora. Gostaria de só ir embora daqui depois de colocar a minha foto na parede, e foto só se coloca quando você é campeão”, disse.

Nesta quarta-feira (18), Rogério Ceni terá a chance de buscar a sua primeira vitória à frente do Flamengo.

A equipe precisa vencer o São Paulo por dois gols de diferença para avançar às semifinais da Copa do Brasil – um triunfo por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis.

