China anuncia erradicação da pobreza extrema nos últimos condados do país

A China retirou os últimos condados de uma lista de regiões pobres do país, alcançando, segundo o governo, a meta política do presidente Xi Jinping de eliminar a pobreza extrema até o final deste ano. O marco foi alcançado após o país retirar 93 milhões de pessoas da pobreza, desde 2013.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse em entrevista a jornalistas na terça-feira que a China está preparada para compartilhar sua experiência com outros países em desenvolvimento.

PUBLICIDADE

O país estabelece seu próprio padrão nacional de pobreza extrema, com base em uma renda per capita de 4.000 yuans por ano — cerca de US$ 1,52 por dia — e outros fatores, como acesso a cuidados básicos de saúde e educação. A medida é um pouco inferior ao limite de US$ 1,90 por dia estabelecido pelo Banco Mundial.

Na segunda-feira, autoridades de Guizhou, uma das províncias mais pobres do país, anunciaram que os últimos nove condados restantes foram removidos da lista nacional. Elaborada em 2014, a listagem identificou inicialmente 832 municípios como extremamente pobres.

Em Guizhou, a renda média anual per capita nos condados aumentou para 11.487 yuans. A mídia estatal disse que auditores externos visitaram todos os nove condados para conduzir pesquisas finais este mês. A província foi a última a divulgar seus números, depois que outras como Xinjiang, Guangxi, Ningxia, Yunnan, Sichuan e Gansu retiraram seus condados da lista no início deste mês. [Capa: STR/AFP]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários