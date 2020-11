Cidade do Acre ainda não finalizou apuração; 2 seções eleitorais seguem em aberto

Porém, resultado das últimas urnas não mudará cenário no município mais ocidental do país

O município mais ocidental do Brasil, Mâncio Lima, no interior do Acre, ainda não encerrou a apuração dos votos. O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa na manhã desta segunda-feira (16) que duas seções eleitorais seguem em aberto.

No entanto, com 95,24% das urnas apuradas já é possível declarar a vitória do petista Isaac Lima, que se reelege para mais quatro anos de mandato na cidade. Ele obteve 54,28% dos votos válidos contra 45,72% do adversário Chicão, do MDB.

