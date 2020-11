Colunista Roberta Lima celebra aniversário entre amigos e família; veja na coluna do Moisés

Colunista Social Roberta Lima mudou de idade na segunda (2). A celebração aconteceu na noite de domingo (1), em sua casa, em vibe low profile, com seleto grupo de amigos. Na foto, Moisés Alencastro, Lidiane Moraes, Mirna Nemetala, Mabel Cristina e Roberta Lima. Da coluna, votos de felicidade!



Tem médica nova no pedaço! A tão esperada formatura chegou! Na terça-feira (3), Iara Pereira formou, no Rio de Janeiro, em Medicina, pela Faculdade Souza Marques. A cerimônia não foi em um auditório lotado com os amigos ou em uma festa, mas de forma remota, em casa, ao lado dos pais Márcia Regina e Júlio Eduardo (foto).

*** O sentimento de missão cumprida, agradecimentos e novo ciclo dominou a cerimônia, tão carregada de emoção quanto as colações de grau presenciais. O festão de formatura foi adiado para o próximo ano. Parabéns, doutora Iara Pereira!

Enquanto não dá à luz, a jornalista Neide Santos continua ganhando paparicos. Na noite de domingo (1º) um pequeno grupo de amigos se reuniu em torno dela para celebrar seu aniversario. A tertúlia foi bastante animada.

***Em tempo: no próximo domingo, a futura mamãe recebe esse mesmo grupo de amigos, em sua casa, para o chá de bebê de Maria Luiza – previsto para nascer no fim deste mês.

Noticia boa para os amigos e familiares de Zinha Ruela. A bela, que mora em há décadas em Paris, desembarca em Rio Branco no próximo dia 10 para uma breve temporada de férias. Além de recarregar as baterias, matar a saudade da terrinha, ainda vai entrar na campanha do irmão Toni Ruela, que é candidato a vereador pelo PCdoB, em Rio Branco, com o número 65651.

O ex-presidente Lula e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, fizeram um ensaio fotográfico com o candidato a vereador de São Paulo De Lucca. O ativista LGBT, que concorre a uma vaga na Câmara de Vereadores, foi clicado por Roberto Stuckert Filho ao lado das lideranças do partido.

Nada com um bom par de óculos de grau para compor um look completo. A Benedicto, que cria alguns dos óculos mais disputados atualmente, não cansa de inovar. As peças são leves e confortáveis com design clássico e atemporal. E já viraram peças-desejo entre os homens mais antenados e estilosos. É o caso do filmmaker West (foto), que já garantiu o seu.

*** Em Rio Branco a marca é exclusiva da Ótica Moderna. A loja fica localizada na Rua Floriano Peixoto, 379, Centro. Confira as opções no Instagram @oticamodernaacre. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

Meu querido amigo, promotor de Justiça do Ceará, Marcos Renan Palácio de Morais, lançou recentemente a obra “O Direito ao Silencio no Processo Penal”. Conforme observa Marcus Renan: “Trata-se de um estudo comparado sobre o tratamento dado ao direito de não produzir prova contra si mesmo no direito brasileiro, espanhol, argentino, norte-americano, português, alemão e italiano.”

***A editora Fórum entrega em domicílio, em qualquer região do país. Faça seu pedido pelo site da editora: https://loja.editoraforum.com.br/

Via Verde Shopping novo horário

Com a proximidade das festas comemorativas de fim de ano e seguindo as normas de segurança, o Via Verde Shopping deste domingo (1º) está funcionando em novo horário: De segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h para lojas e quiosques e das 11h às 21h para os restaurantes e Praça de Alimentação.

Cinema Araújo

Desde a última quinta (29) o cinema do Via Verde Shopping retomou suas atividades. As salas estão funcionando com capacidade reduzida, distanciamento entre poltronas e limpeza periódica dos filtros de ar condicionado. A orientação do Cine Araújo também é para os clientes comprem os ingressos de forma online. A programação do cinema começou com três estreias: Tenet, Os Novos Mutantes e Scooby.

Marielle Franco

A atriz Taís Araújo foi uma das escaladas pela TV Globo para participar do especial “Falas Negras”, programa dirigido por Lázaro Ramos para ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. A premiada artista viverá a vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018 em um crime até hoje não solucionado.

