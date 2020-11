Com alta médica, Tião Bocalom deve voltar à campanha nas ruas já neste sábado

Notícia foi confirmada pelas redes sociais do candidato, por meio de um vídeo gravado com o médico Marcos Parente

Candidato mais votado no primeiro turno, Tião Bocalom (Progressistas) recebeu alta médica nesta sexta-feira (20) e já planeja voltar à campanha no sábado (21). Ele concorre à prefeitura de Rio Branco com a vice Marfisa Galvão (PSD) – esposa do senador Sérgio Petecão.

A notícia foi confirmada pelas redes sociais de Bocalom, por meio de um vídeo gravado com o médico Marcos Parente, que cuidou do progressista durante os 15 dias de isolamento domiciliar pela covid-19.

“O senhor evoluiu sem lesão pulmonar, apenas com um quadro respiratório de via aérea superior, ou seja, nariz, garganta, né, com sintoma gripal. Mas não chegou a fazer uma pneumonia pulmonar”, disse Parente. Assista:

Na última quinta-feira (19), o candidato passou por um teste de swab, cotonete estéril para coleta de amostra microbiológica, que deu negativo. Como o vírus já não circula mais no organismo, o ciclo de transmissão também foi encerrado – dando mais segurança à campanha.

“Graças a Deus que conseguimos vencer essa sem muitas complicações pulmonares, né.”, comentou Bocalom, que neste sábado participa de um encontro com a militância, visita aos comerciantes do Centro, bandeiraço, reunião com lideranças, carreata na regional da Floresta e, por fim, atividades com a juventude, na sede do PSDB.

