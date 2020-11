Com covid em alta, municípios do Acre podem regredir em faixa nesta sexta-feira

Esta será a 12ª divulgação da classificação do nível de risco desde a criação do pacto

Será nesta sexta-feira (26) a coletiva de imprensa para divulgação da nova classificação do Nível de Risco em todos as regiões do estado, definidos pelo Pacto Acre sem Covid.

Até o momento, o Alto Acre (Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil) e a regional do Baixo Acre (Rio Branco, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre, Sena Madureira, Jordão, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e Senador Guiomard) estão no nível de atenção (amarela).

A regional de saúde do Juruá/Tarauacá-Envira (Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá) se encontra na faixa laranja (Alerta).

As regionais podem permanecer, progredir ou regredir de faixa, dependendo do número de internações por síndrome respiratória aguda grave, ocupações de leitos clínicos e óbitos. Também são analisados índice de isolamento social, notificações por síndrome gripal e novos casos de covid-19.

Esta será a 12ª divulgação da classificação do nível de risco desde a criação do Pacto Acre sem Covid, em meados de abril.

