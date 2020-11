Com Covid, Luccas Neto chora por não poder ver filho: ‘Vou perder uma fase dele’

Luccas Neto anunciou em suas redes sociais que está com Covid-19. Ele, que há menos de uma semana se tornou pai de Luke, conversou com Fátima Bernardes e chorou ao falar sobre como tem sido ficar longe do filho recém-nascido.

"Ele está na porta aqui ao lado [do quarto] e eu não posso fazer nada. É um sentimento muito triste porque é meu primeiro filho. Não sei se ele vai lembrar de mim. Parece que daqui a 15 dias ele vai estar diferente, maior. Vou perder uma fase da vida dele." Mãe de trigêmeos, Fátima Bernardes confortou Luccas Neto com um conselho: "Daqui a 15 dias ele vai ter crescido. Nessa fase cresce mesmo. Mas como tudo pode ser registrado, você pode acompanhar. E ele vai lembrar de você. Você vai ter oportunidade de retomar esses 15 dias."