Com inchaço no cérebro, quadro de Giovanni Acioly continua de extrema gravidade, diz pai

"Está muito inchado devido os traumas que sofreu no crânio", detalhou seu pai, Raimundo Accioly

O pai do cantor e radialista Giovanni Acioly, Raimundo Acioly, informou no início da noite desta terça-feira (3), que o quadro de saúde do filho não teve alterações e “continua de extrema gravidade”.

Giovanni sofreu um acidente de carro no último domingo (1) em Tarauacá, quando o veículo que dirigia, um EcoSport, colidir na traseira de um caminhão. Ele teve traumatismo craniano e foi levado às pressas para a UTI do hospital Sansão Gomes, em coma. Na manhã de segunda ele foi transferido para Rio Branco em uma UTI aérea.

Nesta terça ele passou por vários exames e de acordo com o pai do jovem, ele não teve nenhuma fratura.

“Foram realizados exames preliminares. Coração, pulmão, rins, fígado todos trabalhando bem. Não houve fratura em nenhuma parte de seu corpo”, explicou em um post em sua rede social, por onde vêm dando notícias da situação, já que o acidente comoveu toda a cidade.

O cantor continua em coma, ele respira com ajuda dos aparelhos e apesar de todos os órgãos estarem funcionando bem, o que preocupa os médicos é o seu cérebro. “Está muito inchado devido os traumas que sofreu no crânio”, detalhou seu pai.

Raimundo Acioly agradeceu o carinho que a família tem recebido e a torcida pela recuperação do filho. “Agradeço a vocês pela força e as orações. Minha querida cidade virou um verdadeiro centro de orações. Sem contar aqui em Rio Branco, seus amigos em vigília pelo restabelecimento da saúde dele. Deus vai ouvir nossas preces e nosso Giovanni logo vai acordar. Amamos todos vocês”, finalizou.

