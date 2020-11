Com patrimônio de R$ 3 mi, Pang Rocha recebeu mais de R$ 60 mil da direção do PSDB 

De acordo com as informações contidas no portal, o candidato recebeu mais algumas doações

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou por meio de dados que o candidato a vereador de Rio Branco, Pang Rocha (PSDB), irmão do vice-governador Wherles Rocha (PSL), recebeu da direção nacional do partido cerca de R$ 60 mil.

De acordo com as informações contidas no portal, o candidato recebeu mais algumas doações, como por exemplo, cerca de R$ 807 da direção estadual e R$ 2 mil de familiares do candidato tucano. O total, fora o que foi recebido PSDB, chegou a mais de R$ 3 mil.

A legislação eleitoral permite que cada candidato a vereador gaste cerca de R$ 135 mil reais no primeiro turno.

