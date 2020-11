Com vitória de Bocalom, PP se iguala ao MDB em número de prefeituras no Acre

O PP e o MDB foram os grandes vencedores das eleições majoritárias no Acre em 2020. Os dois partidos fizeram, cada um, cinco prefeituras no estado, entre eles em Rio Branco, com a vitória do progressista Tião Bocalom no segundo turno deste domingo (29).

O ex-partido do governador Gladson Cameli levou também na segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul, com Zequinha Lima, além de Feijó (Kiefer Cavalcante), Porto Acre (Bené Damasceno) e Senador Giomard (Rosana Gomes).

PUBLICIDADE

Já o MDB conquistou Manoel Urbano, com Tanízio Sá; Acrelândia, com Olavinho; Porto Walter, com Cesar Andrade; Santa Rosa do Purus, com Tamir de Sá; e em Sena Madureira, com Mazinho Serafim.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários