Começa a apuração das Eleições Municipais no Acre: confira aqui em tempo real

O ContilNet traz pra você a oportunidade de acompanhar a apuração de votos das eleições em Rio Branco e nos demais municípios do Acre. Ao todo, serão 22 prefeitos escolhidos pela população acreana e centenas de vereadores A votação terminou às 17h em todo o estado e os resultados devem ser concluídos até as 22h, no horário do Acre, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

