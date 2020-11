Comitê de Acompanhamento da Covid-19 nega interferência política nos trabalhos

Vários membros do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 repudiaram, na manhã desta sexta-feira (13), insinuações de que estariam escondendo dados por conta de pressões políticas e eleitorais. As manifestações aconteceram em coletiva de imprensa para o 11º anúncio da classificação do nível de risco para as três regionais de saúde do Acre.

LEIA MAIS: Cruzeiro do Sul e outras 6 cidades do AC voltam para a faixa laranja; veja o que fecha

PUBLICIDADE

A primeira a falar sobre o assunto foi a coordenadora do comitê, Karolina Sabino, que afirmou estar descontente com as informações veiculadas em redes sociais e grupos de Whatsapp. “Temos instituições renomadas conosco e que jamais permitiriam qualquer tipo de pressão política. O comitê é íntegro e desenvolve um trabalho sério e desafiador”.

O secretário de Saúde Alysson Bestene, que media os anúncios do comitê, chamou as informações de fake news e disse que elas atrapalham os trabalhos de combate à pandemia no estado.

Já o médico infectologista Thor Dantas disse que se houvesse interferência ele seria o primeiro a pedir para se afastar. “Nunca me senti pressionado por nenhuma decisão política no comitê. Nosso trabalho é técnico”, garantiu.

Representando o Ministério Público do Acre (MPAC), o promotor de Justiça Glaucio Oshiro chamou as acusações de levianas e irresponsáveis e reforçou que elas promovem o desequilíbrio dentro do grupo. “O MPAC repudia veementemente essas informações. Estamos aqui trabalhando com muito afinco”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários