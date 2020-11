Como cadastrar a CNH Digital direto pelo celular

A Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH Digital) pode ser emitida pelo celular, sem a necessidade de comparecer a um posto do Detran ou do uso de um certificado digital.

Para obter o documento, é preciso que a carteira de motorista tenha sido emitida a partir de maio de 2017 e contenha um QR Code na parte interna.

Após um breve cadastro de dados no Portal de Serviços do Denatran feito no próprio app, grátis para baixar em celulares Android e iPhone (iOS), será realizada a leitura do código e uma verificação biométrica facial para efetivar a emissão da versão digital.

O app foi desenvolvido pelo Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), e está disponível para download nas lojas oficiais de apps Google Play e App Store.

A ação é útil, pois desburocratiza o processo e otimiza a emissão do documento digital. Os condutores de todo o país podem realizar o procedimento. Confira a seguir como cadastrar a CNH Digital pelo celular.

Passo 1. Baixe o aplicativo CNH Digital pelo site do TechTudo. Na página inicial, digite seu CPF e toque em “Avançar”. Depois, preencha o formulário com dados pessoais, crie uma senha e selecione “Cadastrar”;

Passo 2. Para prosseguir, é preciso aceitar os Termos de Responsabilidade ao selecionar a opção “Aceito”. Um link para a ativação da conta será enviado para o e-mail cadastrado. Acesse o endereço eletrônico para finalizar o cadastro;

Passo 3. Após validar o cadastro no e-mail, volte ao aplicativo CNH Digital e digite seu CPF novamente. Em seguida, informe a senha que acabou de cadastrar. Finalize em “Entrar”;

Passo 4. Após entrar na conta, toque no ícone de “+”, no canto superior direito. Em seguida, escolha a opção “CNH Digital”;

Passo 5. Selecione a opção “Validação pelo celular” para prosseguir sem precisar do certificado digital. Depois, confirme em “Validar utilizando o celular”;

Passo 6. Selecione “Conceder acesso” para autorizar o acesso do app à câmera. Escaneie o QR Code impresso na face interior da sua CNH — a leitura é automática;

Passo 7. Na tela seguinte, vá em “Avançar” para realizar a biometria facial. Clique em “OK” para iniciar e siga os passos indicados na tela. O app solicitará que você feche o olho esquerdo, depois o direito e, por fim, dê um sorriso;

Passo 8. Informe o número de seu telefone e vá em “Concluir”. Por fim, crie uma Chave de Acesso — senha com quatro dígitos que será solicitada nos próximos acessos ao documento. Digite o código duas vezes e selecione “Cadastrar chave”;

Passo 9. Você finalizou o cadastro. Para visualizar sua carteira de habilitação digital, selecione o item que acabou de cadastrar na tela inicial do app. Deslize o carrossel para o lado, para ver também o verso do documento e o QR Code cadastrado. Após reiniciar o aplicativo ou o aparelho, você precisará digitar apenas a Chave de Acesso que criou para ter acesso à sua habilitação.

Pronto. Aproveite a dica e acesse à CNH Digital diretamente do celular.

