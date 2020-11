‘Como justificar o voto?’ é a pergunta mais buscada no Google a 6 dias da eleição

Faltando menos de uma semana para o 1° turno das eleições municipais, há uma preocupação do eleitor em como justificar sua ausência no dia da votação. É o que indica um levantamento dos últimos sete dias do Google Trends, que monitora as principais buscas na rede sobre eleições.

A pergunta campeã de buscas foi ‘como justificar o voto?’, com maior interesse nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para ajudar os eleitores que estão com essa dúvida, O GLOBO preparou um passo a passo ensinando a justificar a ausência pelo celular.

Ainda na Google Trends, em segundo lugar ficou a busca pela sentença sobre ‘como baixar o título de eleitor digital?’, seguida de ‘quem não fez biometria pode votar?’.

O levantamento mostra também que São Paulo e Rio de Janeiro são os dois estados em que mais eleitores buscaram pela sentença ‘em quem votar?’ nos últimos sete dias. Também cresceram buscas por perguntas como ‘por que é importante votar?’, que teve uma incidência cinco vezes maior, e ‘diferença voto branco e nulo’, que dobrou.

A eleição dos Estados Unidos também chamou a atenção dos internautas do Brasil, que perguntaram ao Google o porquê de os EUA não terem urna eletrônica. Esta foi a quarta principal pesquisa na plataforma nos últimos sete dias.

Já as eleições do Brasil são destaque em Portugal, o segundo país que mais buscou informações sobre as votações municipais brasileiras no mesmo período, só ficou atrás do próprio Brasil. É de lá também a maior incidência do questionamento sobre ‘como justificar voto no exterior’, seguido pela Irlanda. [Capa: François Lenoir/Reuters]

