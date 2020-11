Como saber o número de um candidato a vereador da capital? Descubra aqui

Você já tem candidato a vereador, ou procura o número do seu candidato? O G1 tem uma ferramenta para ajudar o eleitor a escolher e a ter mais detalhes sobre em quem votar como representante na Câmara Municipal. O primeiro turno das eleições acontece no próximo domingo (15).

O “Quem eu escolho?” reúne dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de todos os candidatos a vereador das 26 capitais brasileiras – apenas no Distrito Federal não haverá eleições municipais. Nele, é possível filtrar as pessoas por gênero, ocupação, grau de instrução, partido político e patrimônio.

Acesse o “Quem eu Escolho”

Candidatos a vereador em Rio Branco (AC)

Candidatos a vereador em Maceió (AL)

Candidatos a vereador em Macapá (AP)

Candidatos a vereador em Manaus (AM)

Candidatos a vereador em Salvador (BA)

Candidatos a vereador em Fortaleza (CE)

Candidatos a vereador em Vitória (ES)

Candidatos a vereador em Goiânia (GO)

Candidatos a vereador em São Luís (MA)

Candidatos a vereador em Cuiabá (MT)

Candidatos a vereador em Campo Grande (MS)

Candidatos a vereador em Belo Horizonte (MG)

Candidatos a vereador em Belém (PA)

Candidatos a vereador em João Pessoa (PB)

Candidatos a vereador em Curitiba (PR)

Candidatos a vereador em Recife (PE)

Candidatos a vereador em Teresina (PI)

Candidatos a vereador no Rio de Janeiro (RJ)

Candidatos a vereador em Natal (RN)

Candidatos a vereador em Porto Alegre (RS)

Candidatos a vereador em Porto Velho (RO)

Candidatos a vereador em Boa Vista (RR)

Candidatos a vereador em Florianópolis (SC)

Candidatos a vereador em São Paulo (SP)

Candidatos a vereador em Aracaju (SE)

Candidatos a vereador em Palmas (TO)

Fora das capitais

Fora das capitais, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem a ferramenta Divulgacand, que reúne informações de candidatos a prefeito e a vereador de todas as cidades brasileiras onde haverá eleição.

No Divulgand, é preciso seguir os passos abaixo:

Acesse http://divulgacandcontas.tse.jus.br;

Clique no mapa correspondente à região onde o candidato concorrerá;

Selecione o estado;

Clique em “candidatos”;

Na página seguinte, selecione o município pelo qual o candidato disputará as eleições

Na caixa à esquerda, embaixo do nome da cidade, escolha se quer ver a relação de candidatos a prefeito, a vice-prefeito ou a vereador.

