Como saber se o peixe é mesmo fresco? Cinco aspectos para considerar

Quando se trata de comprar peixe fresco, há vários pormenores a considerar. Quem diz é a Deco Protest, num vídeo explicativo disponível aqui, e que resumimos:

1)Olhos: Quando o peixe é fresco, os olhos estão salientes e brilhantes, com a córnea transparente e límpida. Evite os peixes com olhos côncavos, córneas opacas e pupilas acinzentadas.

PUBLICIDADE

2) Guelras: Ao levantar as guelras do peixe, deve notar um vermelho vivo, brilhante e sem muco. Evite as guelras acastanhadas.

3) Cheiro: Procure sentir o cheiroda maresia.Evite peixes com cheiro muito forte.

4) Pele: A pele deverá ter um aspecto brilhante e as escamas devemestar bem presas ao corpo do peixe.

5) Carne:A carne do peixe fresco éfirme e elástica. Ao longo dos dias, a carne do peixe vai perdendo a sua elasticidade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários