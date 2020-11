Companhia aérea investiga aeromoça que oferece “entretenimento adulto”

Uma comissária de bordo usa as redes sociais para oferecer “serviços extras de entretenimento adulto”

Uma comissária de bordo que alega ser da companhia aérea britânica British Airways usa as redes sociais para oferecer “serviços extras de entretenimento adulto” durante os voos e entre eles.

Em seu perfil há fotos em que aparece sem os sapatos do uniforme e com as pernas em cima das poltronas da aeronave, até algumas usando lingerie – que também estão à venda.

De acordo com o jornal The Sun, a aeromoça tem uma gama de opções a oferecer aos clientes que vão desde não especificadas “guloseimas para maiores” até encontros em hotéis: “Se você deseja entretenimento adulto à bordo, tudo o que precisa fazer é me dar uma quantia em dinheiro e você terá uma experiência totalmente diferente à sua escolha.

Você precisará pagar uma taxa de segurança de £50 para encontros [em hotéis]. Os preços variam dependendo do encontro solicitado – sem negociação.

Se eu tiver reservado um hotel para trabalhar, o encontro será lá (Londres). [Para encontros no exterior] Você precisará reservar outro hotel para proteção e privacidade”, explica a aeromoça em sua página.

Contatada pelo jornal, a assessoria da British Airways disse que a empresa “espera o mais alto padrão de comportamento de todos os nossos colegas em todos os momentos e estamos investigando as alegações”, disse um porta-voz da companhia aérea ao The Sun.

