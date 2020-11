Confederação Brasileira de Futebol muda horário do jogo Rio Branco e Atlético-AC

O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) modificou o horário do clássico local da próxima sexta-feira (13), na Arena Acreana, envolvendo as equipes do Atlético Acreano e Rio Branco, válido pela 12ª rodada do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O duelo ocorreria às 16h, mas foi postergado em uma hora para facilitar a logística da partida, pois antes, no mesmo local, às 14h, o time feminino do Atlético Acreano recebe o Fortaleza-CE, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2.

O Rio Branco chega para a partida diante do lanterna Galo Carijó necessitando vencer para continuar com uma “gordura” de quatro pontos na tabela de classificação em relação ao Independente-PA, isso caso as duas equipes vençam seus adversários na rodada. O time estrelado para o duelo vai aguardar os resultados dos testes da covid-19. Na semana passada, antes da equipe encarar no sábado, o Imperador Galvez, o treinador estrelado Walter Amaral e outros 15 atletas do clube testaram positivo para o novo coronavírus.

No Galo Carijó, o técnico Márcio Parreiras também vai depender dos resultados dos testes da covid-19 para escalar o time para o clássico. No domingo (8), antes da equipe celeste encarar o Vilhenense-RO, o atacante Americano testou positivo para o novo coronavírus. O atleta não participou da partida e foi colocado de quarentena, sendo que o caso preocupa a comissão técnica celeste.

Outra baixa do time atleticano para encarar o Rio Branco diz respeito ao volante Weverton. O atleta acertou sua rescisão de contrato e vai disputar a fase final do Campeonato Mato-grossense pela equipe do União Rondonópolis. O volante chega ao time da cidade de Rondonópolis indicado pelo técnico Everton Goiano.

Arbitragem

O árbitro mineiro Leonardo Rotondo Pinto vai conduzir o clássico deste sexta-feira (13) envolvendo Atlético Acreano e Rio Branco. Os assistentes serão Rener Santos e Fábio Nascimento. Fábio Santos de Santana será o quarto árbitro.

