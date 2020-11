Confira a agenda de campanha dos candidatos à prefeitura de Rio Branco neste domingo

Veja a seguir a agenda dos candidatos ao segundo turno para a prefeitura de Rio Branco deste domingo (22).

Tião Bocalom

9h – Carreata Cidade do Povo com Bocalom, Marfisa, Petecão, Mailza Gomes e José Bestene

16h – Reunião com lideranças do Top 15 no Ramal Galiléia com Bocalom

Socorro Neri

A assessoria não enviou a agenda até o fechamento desta publicação.

