Confira a agenda do último dia de campanha dos candidatos à prefeitura na capital 

Foi divulgado na manhã deste sábado (14) a agenda do último dia de campanha dos candidatos à prefeitura de Rio Branco. A principal atividade do dia são carreatas.

Os candidatos Jamyl Asfury (PSC) e Jarbas Soster (Avante) não enviaram a agenda.

Daniel Zen (PT) finaliza as atividades de campanha no calçadão do Centro, acompanhado do ex-prefeito Marcus Alexandre.

Minoru Kinpara (PSDB) tem carreata rumo à prefeitura, Centro, Calafate e Cidade Nova.

O candidato Roberto Duarte (MDB) faz visitas em empresas, carreata rumo ao Segundo Distrito e reunião com a equipe de campanha.

O candidato Tião Bocalom (Progressistas) será representado pela vice, Marfisa Galvão, em carreata do 11.

A candidata e atual prefeita Socorro Neri (PSB) teve divulgada apenas uma carreata do 40 no bairro Universitário, às 8h.

