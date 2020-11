Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura da Capital nesta quarta-feira 

Tião Bocalom e Socorro Neri disputam o segundo turno das eleições no domingo

A agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco foi divulgado na manhã desta quarta-feira (29). Entre as atividades estão: bandeiraço, visitas e entrevistas em emissoras de TV.

O candidato Tião Bocalom tem entrevista a uma TV local, bandeiraço das Mulheres com Bocalom e Marfisa, reuniões com lideranças de diversos seguimentos.

A candidata à reeleição, Socorro Neri (PSB) tem visita ao Ceasa, reunião com ACS, Agentes de Endemias, Enfermeiros e Coordenadores das URAPS, UBS e UPAS, reunião com apoiadores do Henry Nogueira.

